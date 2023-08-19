Где в Украине будут грозы: прогноз на воскресенье

В воскресенье, 20 августа, погода в некоторых областях Украины ожидается дождливая. Но температура воздуха в течение дня будет достаточно комфортной.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Осадков по стране не ожидается, только в западных областях синоптики прогнозируют дожди – небольшие, местами умеренные, местами грозы.

Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +17…+22 градуса. Днем температура по Украине удержится на уровне +30…+35 градусов, в Карпатах +24…+29.

В Киеве прогнозируется небольшая облачность. Осадков в столице и Киевской области не ожидается.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +17…+20 градусов, днем +30…+32.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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