Где расположена Каховская ГЭС, которую взорвали оккупанты: карта

Ранним утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, расположенную вблизи занятого ими города Новая Каховка Херсонской области. Уровень воды в Днепре ниже плотины начал резко расти, местные власти объявили срочную эвакуацию населения.

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OBOZREVATEL объясняет, где находится Каховская ГЭС и в чем состоит значение взорванной плотины. Чтобы посмотреть карту, долистайте новость до конца.

Значение сооружения

Каховская ГЭС была построена в 1950-х годах как шестая и последняя по течению в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Сооруженная здесь плотина, сдержавшая воды реки, которые образовали Каховское водохранилище, выполняла сразу несколько функций. Она обеспечивала работу ГЭС, которая питала током часть южных территорий Украины, а также помогала орошать и снабжать водой засушливые южные районы страны. В частности, благодаря ей функционировал Северо-Крымский канал, задачей которого было снабжать водой Крым, ныне тоже оккупированный россиянами. До незаконной аннексии полуострова в 2014 году через этот канал на полуостров поступало до 85% пресной воды.

Также с помощью плотины осуществлялась речная навигация от Херсона до Запорожья. А еще над ней были построены автомобильный и железнодорожный мосты, соединяющие правый и левый берега Днепра в районе Новой Каховки.

Кроме того, Каховское водохранилище, которое запирала плотина, обеспечивало охлаждение реакторов Запорожской АЭС в Энергодаре. Атомная электростанция с начала войны также в оккупации, ее обстреливают и используют в качестве площадки для военной техники российские оккупанты.

Расположение

Каховская ГЭС и ее плотина находятся в 5 километрах к северу от города Новая Каховка. Это на 85 км выше по течению Днепра, чем деоккупированный Херсон.

Расстояние от взорванной плотины до Крыма составляет 250 км. Расстояние от Новой Каховки до Энергодара, где находится Запорожская АЭС, и того меньше – всего 150 километров.

В "Укргидроэнерго" заявили, что сооружение полностью уничтожено и восстановлению не подлежит. Сейчас все соответствующие службы заняты анализом последствий взрыва плотины Каховской ГЭС и подготовкой к их ликвидации. Продолжается эвакуация людей с левого берега Днепра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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