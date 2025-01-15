Где правильно ставить ударение в украинском слове "шкода"? Ответ не столь прост
Хорошо ли вы разбираетесь в ударениях украинского языка ? Вопрос это непростой, ведь они не подчиняются какому-либо строгому правилу и приходится каждое слово запоминать отдельно.
Для примера можно взять слово "шкода". Как правильно ставить в нем ударение, рассказали авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова". Оказывается, от того, какой слог вы поставите под ударение, будет зависеть значение слова.
Если вы рассказываете об утрате, ущербе или описываете озорного человека (например, ребенка), в таком случае ударение всегда ставится на первый слог. Вот как это можно объяснить на примерах:
- Де незгода, там часто шко́да (прислів’я).
- Ах ти шко́да! Що ж ти наробив!
"Однако "шкода" может быть еще и сказуемым наречием. В таком случае нужно учитывать его значение", — утверждают авторы канала.
Наиболее часто слово "шкода" в качестве сказуемого наречия употребляется, как синоним к слову "сожаление". В таком случае ударение также следует ставить на первый слог:
- Шко́да, що ви не можете до нас зайти.
Однако это слово может употребляться и вместо наречия "напрасно". В таком случае оно нуждается в ударении на втором слоге.
- Шкода́ шукати правди там, де мозок, честь і совість згнили дотла! (Іван Карпенко-Карий).
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