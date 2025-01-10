Как ударение изменяет значение слова 'вітряний': объяснение

Ударения украинского языка – тема сложная для изучения даже ее носителями. Поскольку они не подлежат жесткому правилу и могут падать на любой слог. Более того, порой от ударения зависит еще и значение слова.

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Примером такого слова является прилагательное "вітряний". В украинском языке оно может иметь два ударения и от этого означать разные понятия. На это обратили внимание авторы Telegram-канала Correctarium — Украинский язык.

Итак, словари фиксируют два варианта ударения слова. Это может быть вариант "вІтряний" или "вітрянИй". Далее поговорим, в чем отличия между ними.

Вíтряний

С ударением на первый слог прилагательное описывает явления или понятия, связанные с ветром. Также так говорят о чем-то, что сопровождается ветром. Так же можно образно описать легкомыслие. Например:

вíтряний струмінь;

вíтряна погода;

вíтряна зима;

вíтряна поведінка.

Вітряни́й

Если ударение падает на третий слог слова, в таком случае оно описывает нечто, действующее благодаря силе ветра. Также именно это ударение используется в названиях некоторых болезней. Вот несколько примеров их употребления:

вітряни́й двигун;

вітрянá енергетика;

вітрянá віспа;

вітряни́й лишай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в украинских слова "спина" и "спинний".

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