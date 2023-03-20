ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области Дудина: грозит пожизненное заключение

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Он подозревается в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.

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Экс-чиновнику грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что Дудин накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начать широкомасштабное наступление РФ на территорию Украины. Однако вместо организации работы по противодействию российским оккупантам он фактически занялся саботажем.

Предатель надеялся, что наступление захватчиков будет успешным, а его подрывная деятельность, причинившая вред обороноспособности и государственной безопасности, будет учтена оккупационными властями РФ.

Дудин пытался организовать попытку отстранения главы Харьковской областной военной администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Таким образом, он хотел помешать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе.

Кроме того, через СМИ злоумышленник дискредитировал действующие власти Харькова и области, предоставляя ложную информацию. Дудин также намеренно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач. Более того, он без всяких законных оснований отдал приказ личному составу УСБУ в Харьковской области покинуть административное помещение ведомства.

Тем временем предатель собирался передать врагу оружие, боевые припасы, средства обеспечения боевых действий, средства индивидуальной защиты военнослужащих, хранившихся в здании УСБУ Харьковщины.

Дудина подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена),

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы),

ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины.

Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело будет передано в суд.

Напомним, что президент Владимир Зеленский уволил Романа Дудина в конце мая 2022 года. Основанием для этого, по словам украинского лидера, стало то, что бывший чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ заочно сообщила о подозрении двум коллаборантам, занимавшим "руководящие должности" в одном из населенных пунктов, недавно освободившихся от оккупантов. Злоумышленники скрываются в так называемой "ЛНР".

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