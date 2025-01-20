ГБР собирается предъявить подозрение нескольким топ-военным: Бутусов раскрыл детали

В понедельник, 20 января, сотрудники Государственного бюро расследований планируют предъявить подозрение нескольким топвоенным. Это лица, занимавшие высокие должности в ВСУ.

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Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, также известно о задержании эксполковника, которому еще не было предъявлено подозрение.

"Сегодня ГБР задержало или собирается предъявить подозрение нескольким военным: бывшему командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковнику Дмитрию Рюмшину, бригадному генералу Юрию Галушкину, бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", генерал- 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшему заместителю командира 125-й бригады", – говорится в сообщении.

Как отметил Бутусов, бывшего полковника Дмитрия Рюмшина задержали в Черновцах, подозрение ему еще не предъявлено, его содержание пока неизвестно.

В свою очередь Юрий Галушкин и Артур Горбенко получат подозрение за служебную халатность из-за провала обороны и потери управляемости войск на Харьковском направлении 10 мая 2024 года.

"Сегодня проведу стрим в 20.00 в YouTube по данной теме, будем следить за ходом дел", – резюмировал украинский журналист.

Напомним, 7 января стало известно, что в Одессе на получении взятки задержан 31-летний командир одной из воинских частей. Мужчина в течение семи месяцев собирал с военнослужащих поборы. Он требовал у подчиненных 30% боевых выплат якобы на ремонт техники. Ему грозит тюрьма с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря стало известно, что заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ создал схемы поборов с уклоняющихся от службы бойцов. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

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