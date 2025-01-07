Требовал у подчиненных 30% боевых выплат: в Одессе разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей

В Одессе задержали на получении взятки 31-летнего командира одной из воинских частей, который в течение семи месяцев собирал с военнослужащих поборы. Он требовал у подчиненных 30% боевых выплат якобы на ремонт техники, а теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества.

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Противоправную деятельность военного разоблачили следователи Одесского районного управления полиции №1 совместно с оперативниками 7-го управления Департамента военной контрразведки СБУ под процессуальным руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что командир требовал у подчиненных процент от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя это "потребностями воинской части", в том числе на ремонт техники. За отказ он угрожал подчиненным создать искусственные препятствия на службе: например, выявление несуществующих недостатков в работе, безосновательный перевод в другие подразделения или направления фронта.

"Таким образом, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Задержали его во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Следователи провели обыски в автомобиле военного и по месту его жительства, где изъяли последний противоправный денежный "транш", мобильные телефоны и банковские карты.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения). Пока суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, но следствие продолжается и за совершенное мужчине грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря ГБР объявило подозрение заместителю командира 110-й ОМБр – в создании схемы поборов с бойцов, уклоняющихся от службы. В частности, он разрешал подчиненным не приходить на службу за половину суммы зарплаты, а некоторым при его пособничествах периодически даже оформляли боевые выплаты.

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