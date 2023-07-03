ГБР передало дело экс-главы СБУ в Крыму Кулинича в суд: его разоблачили в сотрудничестве с ФСБ РФ

ГБР завершило расследование государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора. Теперь он предстанет перед судом.

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Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщают СБУ и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, Олег Кулинич (в то время действующий офицер по особым поручениям I категории группы помощников и консультантов руководства СБУ) сотрудничал с ФСБ РФ под оперативным псевдонимом "Катигорошко".

Его незаконную деятельность контролировал так называемый политический офис в Москве, организованный по поручению российских спецслужб экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации президента Украины Андреем Клюевым.

Кроме того, Олег Кулинич занимался шпионской деятельностью в пользу России еще до начала полномасштабного вторжения. Он выполнял задания российской стороны, в частности размещал "своих людей" в правоохранительных органах Украины и побуждал граждан к совершению государственной измены.

По данным следствия, Кулинич заранее знал о планах России совершить нападение из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в ЦУ СБУ.

В первые часы полномасштабного вторжения он сознательно блокировал любые попытки информировать руководство СБУ и общество о реальной ситуации в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, приказал личному составу покинуть место службы, а позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.

Кроме того, Кулинич сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где он жил, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

В ходе расследования работники ГБР обнаружили дополнительные обстоятельства и доказательства незаконной деятельности полковника СБУ. Ему сообщено о подозрении в причастности к другим уголовным нарушениям, а именно:

в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и др.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кулинич был задержан в июле 2022 года. Его подозревают в государственной измене.

– Суд заключил в тюрьму Кулинича. По данным следствия, Кулинич и Сивкович работали на врага по меньшей мере с июня 2019 года и создали основу для быстрой и практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.

– Зеленский уволил Кулинича после начала вторжения – 2 марта 2022 года.

– Также ГБР сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу и в шпионаже – трем сотрудникам ФСБ. Было установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролировал в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования способствующих им лиц.

– СБУ и ГБР установили, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с ФСБ и следовал указаниям кураторов для внедрения "своих людей" в украинские правоохранительные органы.