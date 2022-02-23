Фронту нужна помощь: поддерживайте нашу армию
Важно, репост! Наши позиции враг обстреливает градами, вчера ночью снова погиб наш военный. За четыре дня уже пятеро погибших, более 20 воинов ранены и контужены. Нужна помощь фронту.
Надо еще выкупить дрон для спецназа 52 тыс, тактические рюкзаки 46 тыс и запчасти. Каждый день покупаем необходимое.
Вчера отправила два генератора 41 тыс, носилки и ремонт коптера более 10 тыс, отправила коптер и лекарства. Сегодня уже купила квадрокоптер 52 тыс. и носилки 11300 грн.
Просим помощи от всех поддерживаю нашу армию. Все отчеты и реквизиты всегда у меня на странице.
Карта для помощи 4441 1144 5680 8508 Монобанк.
Для переводов из-за границы http://patreon.com/nyusupova
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