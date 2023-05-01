Фронтмен O.Torvald открыл сбор для своего воюющего на Донбассе подразделения: как помочь

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич в свой день рождения объявил сбор средств для своего подразделения, которое воюет против российских оккупантов на востоке нашей страны. За собранные деньги планируется приобретение квадрокоптеров DJI Mavic 3 Thermal.

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Цена одного дрона около 260 тыс. грн, но их нужно много для выполнения задач украинскими защитниками. О сборе средств Женя Галич объявил в своем Instagram.

В настоящее время уже собрано 157 тыс. грн. Каждый квадрокоптер поможет сохранить жизнь нашим защитникам, которые борются с российской оккупационной армией на востоке Украины. Часто во время боевых действий дроны выходят из строя, поэтому их нужно как можно больше.

Присоединиться к сбору можно по этим реквизитам:

Банк: https://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf

Номер карты: 5375411504873774

"Друзья, сегодня у меня день рождения. Как и в прошлом году, прошу поздравить донатом на нужды нашего батальона, который сейчас находится на восточном направлении", – написал Женя Галич.

Напомним, продолжается сбор на БПЛА для сотрудников OBOZREVATEL, воюющих под Бахмутом. Защитникам необходимы дроны и транспортные средства.

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