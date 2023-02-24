"Франция вместе с вами": Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Он подчеркнул, что Франция вместе с гражданами нашего государства.
Примечательно, что сделал это Макрон на украинском языке. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.
В частности, он заверил в солидарности с украинцами, а также пожелал скорейшей победы и мира.
"Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", – отметил французский президент.
Следует отметить, что к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что последний год научил нас правилу, что за каждое завтра нужно бороться. Глава государства назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще несокрушимости нации.
Кроме того, в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что девять лет войны сделали народ Украины прочнее бетона и стали. Основа нашей стойкости – героизм рядовых украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первую трагическую годовщину широкомасштабной войны, 24 февраля, российские оккупанты могут устроить провокации, в частности, ракетные удары по территории нашего государства. Украинцев призвали быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!