''Франция вместе с вами'': Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Он подчеркнул, что Франция вместе с гражданами нашего государства.

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Примечательно, что сделал это Макрон на украинском языке. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

В частности, он заверил в солидарности с украинцами, а также пожелал скорейшей победы и мира.

"Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", – отметил французский президент.

Следует отметить, что к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что последний год научил нас правилу, что за каждое завтра нужно бороться. Глава государства назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще несокрушимости нации.

Кроме того, в годовщину полномасштабного российского вторжения 24 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что девять лет войны сделали народ Украины прочнее бетона и стали. Основа нашей стойкости – героизм рядовых украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первую трагическую годовщину широкомасштабной войны, 24 февраля, российские оккупанты могут устроить провокации, в частности, ракетные удары по территории нашего государства. Украинцев призвали быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушных тревог.