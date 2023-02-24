'Ожидаем провокации': в Воздушных силах предупредили украинцев о риске ракетных ударов РФ в годовщину войны 24 февраля

В первую трагическую годовщину широкомасштабной войны, 24 февраля, российские оккупанты могут устроить провокации, в частности, ракетные удары по территории нашего государства. Украинцев призвали быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушных тревог.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что угроза ударов сохраняется.

"Только начались сутки, которые стали символичными для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день – есть такая угроза", – сказал Игнат.

В то же время, по его словам, Украина готовилась к возможным атакам, и враг это понимает. Поэтому, как отметил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, оккупанты могут устроить обстрелы в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", – уточнил он.

Следует отметить, что военный эксперт, полковник запаса Петр Черник заявлял, что на годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия может устроить ракетные удары по мирным городам и инфраструктурным объектам, но их эффективность будет ниже, чем во время прошлогодних масштабных атак. В то же время в эти дни не исключается вероятность диверсий со стороны врага.

Тем временем западные аналитики отмечают, что страна-агрессор действительно может выпустить большой залп ракет не только "в ознаменование" годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за это время. Также массированный огонь может служить "резким ответом Западу" на его обещание сохранить военную поддержку Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по территории нашего государства около 5 тыс. крылатых ракет. Украинские города и села ощутили на себе последствия более 3 тыс. авиаударов войск РФ. Атаковали Украину также более тысячи беспилотников.