"ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА"

#мифологияСССР

Ах, как жили советские инженеры в 1970х!))) Интересно, почему в кадр не попали ни семейные повара, ни дворецкий? Наверное, их отпустили на выходной?))

Завтрак "простой советской семьи" (вид у которой немного ошалевший) для журнала, предназначенного для западного читателя.))

Так СЕГОДНЯ создается мифология о Золотом Веке.

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