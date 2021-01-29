Фото завтрака семьи инженера в СССР: какие мифы придумывали для Запада

Карина Кокрэлл-Фере
Карина Кокрэлл-Фере
Общество / Мнения
5,6 т.
Товарный дефицит в СССР был проблемой страны практически все время ее существования

"ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА"

#мифологияСССР

Ах, как жили советские инженеры в 1970х!))) Интересно, почему в кадр не попали ни семейные повара, ни дворецкий? Наверное, их отпустили на выходной?))

Завтрак "простой советской семьи" (вид у которой немного ошалевший) для журнала, предназначенного для западного читателя.))

Так СЕГОДНЯ создается мифология о Золотом Веке.

Фото завтрака семьи инженера в СССР: какие мифы придумывали для Запада

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Источник:Facebook Карины Кокрэлл-Фере
СССР