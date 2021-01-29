Фото завтрака семьи инженера в СССР: какие мифы придумывали для Запада
"ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА"
#мифологияСССР
Ах, как жили советские инженеры в 1970х!))) Интересно, почему в кадр не попали ни семейные повара, ни дворецкий? Наверное, их отпустили на выходной?))
Завтрак "простой советской семьи" (вид у которой немного ошалевший) для журнала, предназначенного для западного читателя.))
Так СЕГОДНЯ создается мифология о Золотом Веке.
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Источник:Facebook Карины Кокрэлл-Фере