Фото отца погибших на Донбассе воинов ВСУ тронуло украинсцев

В сети появилось трогательное фото отца, двое сыновей которого погибли на Донбассе. Мужчина пришел на могилу одного из них.

Соответствующее фото разместили на странице Фонда "Вернись живым". Отмечается, что с начала апреля на Донбассе погибли 10 украинских воинов, среди которых и Алексей Мамчий.

"На фото отец двух украинских героев Юрий Мамчий. Он пришел на могилу к своему сыну Станиславу, которого российские оккупанты убили в 2016 году вблизи Авдеевки. 4 дня назад вражеский обстрел унес жизни второго его сына – Алексея", – говорится под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL :