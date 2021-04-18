Фото отца погибших на Донбассе воинов ВСУ тронуло украинсцев
В сети появилось трогательное фото отца, двое сыновей которого погибли на Донбассе. Мужчина пришел на могилу одного из них.
Соответствующее фото разместили на странице Фонда "Вернись живым". Отмечается, что с начала апреля на Донбассе погибли 10 украинских воинов, среди которых и Алексей Мамчий.
"На фото отец двух украинских героев Юрий Мамчий. Он пришел на могилу к своему сыну Станиславу, которого российские оккупанты убили в 2016 году вблизи Авдеевки. 4 дня назад вражеский обстрел унес жизни второго его сына – Алексея", – говорится под фото.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Украинского воина Алексея Мамчия 16 апреля похоронили в Черновцах. На войну мужчина отправился в 2019 году. Он погиб 13 апреля в результате взрыва вражеской мины, которую оккупанты сбросили с воздуха. Трагедия произошла вблизи Майорского.
Еще один брат Алексея Мамчия, Станислав, погиб на фронте российско-украинской войны в 2016 году. Это случилось вблизи Авдеевки во время минометного обстрела.