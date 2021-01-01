Фото Дедов морозов на "Волге" времен СССР показали в сети

В сети опубликовали новогоднее фото времен Советского Союза, где группа Дедов морозов на черной "Волге" якобы пытается "привлечь снегурочек".

Снимок появился в сообществе "Исторические фото" в Facebook и Twitter. Он датирован 1978 годом и был сделан Игорем Сабадашем в Санкт-Петербурге.

"Деды морозы из службы быта "Невские зори" пытаются "Волгой" ГАЗ-24 привлечь внимание снегурочек", – говорится под фото.

В Facebook пост собрал много лайков. Правда, не все подписчики оценили юмор автора и отметили, что подпись к снимку неинтересная.

А в этой же группе только в Twitter пользователи обратили внимание на то, что тогда, как и сейчас, на Новый год тоже не было снега.

"Агенты? Деды морозы 31? Группа захвата?", "Пикет Санта-Клаусов", "Сейчас из "Ленинграда" выходить будут. Вот где Санта?", "Снега и тогда не было", – написали они.

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