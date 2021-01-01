Фото Дідів морозів на "Волзі" часів СРСР показали в мережі

У мережі опублікували новорічне фото часів Радянського Союзу, де група Дідів морозів на чорній "Волзі" нібито намагається "привернути увагу снігуроньок".

Знімок з'явився у спільноті "Історичні фото" у Facebook і Twitter. Він датований 1978 роком і був зроблений Ігорем Сабадашем у Санкт-Петербурзі.

"Діди морози зі служби побуту "Невські зорі" намагаються "Волгою" ГАЗ-24 привернути увагу снігуроньок", – йдеться під фото.

У Facebook пост зібрав багато лайків. Правда, не всі підписники оцінили гумор автора і зазначили, що підпис до знімка нецікавий.

А в цій же спільноті тільки в Twitter користувачі звернули увагу на те, що тоді, як і зараз, на Новий рік теж не було снігу.

"Агенти? Діди морози 31? Група захоплення?", "Пікет Санта-Клаусів", "Зараз із "Ленінграда" виходити будуть. Ось де Санта?", "Снігу й тоді не було", – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL: