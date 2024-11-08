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Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта "Відновись"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта 'Відновись'

Благотворительный фонд Вадима Столара провел уже девятый этап проекта "Відновись", на котором помощь получили люди, пострадавшие от российских воздушных атак. Всего в рамках этого проекта психоэмоциональная поддержка оказана более 2000 семей.

На этот раз мероприятие состоялось в уютной курортной гостинице VitaPark Старый Дуб, расположенной в живописном городе Трускавец. С родителями и детьми работали специалисты – психологи, арттерапевты, аниматоры. Было также много развлечений для малышей – команда организовывала тематические праздники, концерты, интересные конкурсы.

Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта "Відновись"

"На проекте "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, чьи родители погибли, оказались в плену или пропали без вести. А также семьям, оставшимся без родного дома. На этот раз мы расширили проект и пригласили поучаствовать в нем людей, пострадавших от российских воздушных атак, тех, чьи родные погибли или тяжело ранены, а также потерявших жилье. Решение об этом было принято после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности, медицинскому центру "Охматдет" - крупнейшей детской больнице Украины", - отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта "Відновись"

Уже на следующий день после обстрела "Охматдета" основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5000000 гривен было передано на восстановление детской больницы, а еще 5000000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак в рамках проекта "Відновись", что и было реализовано.

Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта "Відновись"

"Мы видим, насколько украинцы нуждаются в психологической поддержке, и вот уже три года предоставляем ее в рамках проекта "Відновись". Эта инициатива Фонда помогает людям, пострадавшим от войны, преодолеть уныние и найти мотивацию жить дальше. Это именно то, к чему мы стремимся – и это мотивирует нас работать в этом направлении столько, сколько нужно", – сказал Вадим Столар.

Фонд Вадима Столара провел девятый этап проекта "Відновись"