Фонд Рината Ахметова устроил в Днепре новогодний праздник для детей-переселенцев из Донецкой области

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать детей. На днях новогодние поздравления получили еще более 160 детей-переселенцев из Донецкой области, в том числе из Соледарской и Покровской громад, которые сейчас живут в Днепре. Мероприятие состоялось в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!".

"Уже 25 лет мы в канун Нового года поздравляем детей. Я очень рада, что мы подарили им этот день. Мне приятно видеть улыбки на их лицах", – отметила Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

Счастливого детства детей из Донецкой области лишили трагические события. Фонд Рината Ахметова создал для ребят настоящий новогодний фейерверк эмоций и улыбок.

"Детям не хватает радости, и мы очень благодарны за то, что о нас не забывают, заботятся о наших детях. Я искренне благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что он дарит детям счастье", – поделилась Татьяна, мама участников мероприятия.

Дети были в восторге от конкурсов, игр с аниматорами и веселых развлечений, которые вернули им ощущение беззаботности и настоящего чуда.

"Мне понравилась вечеринка и как мы танцевали. С Котигорошком и Эльфами было весело", – говорит 7-летняя Вероника, участница мероприятия. "Я пришла сюда с очень веселым настроением. Мне очень нравятся новогодние концерты", – рассказывает 9-летняя Лиза, участница мероприятия.

"Такие мероприятия для меня очень важны, потому что приятно, когда для нас пытаются сделать что-то интересное и веселое", – добавляет 15-летняя Кира, участница мероприятия.

"Мы очень рады, что смогли отвлечься от настоящего и почувствовать приятные эмоции. Спасибо Ринату Ахметову за возможность почувствовать себя счастливыми. Я очень счастлива видеть своего ребенка радостным: он танцует, поет, в хорошем и приподнятом настроении", – рассказывает Анна, мама участницы мероприятия.

Также для детей устроил концерт певец Никита Алексеев. Он отметил, что именно такие моменты радости могут стать для детей опорой и поддержкой.

"Сейчас нужно делать все возможное, чтобы дети получали эти моменты счастья, если не каждый день, то как можно чаще. Именно такие воспоминания остаются на всю жизнь", – подчеркнул певец.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая длится непрерывно уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние поздравления для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

