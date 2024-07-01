Фонд Рината Ахметова продолжает выдачу помощи в Середино-Будской громаде Сумской области

Эту приграничную территорию Сумщины российские войска ежедневно обстреливают по несколько раз, однако люди остаются на своей земле. Фонд Рината Ахметова передал в Середино-Будскую громаду 2 тысячи наборов с наиболее необходимыми продуктами.

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"Очень благодарим за поддержку, она значима для людей. И за уважение к нам", – говорит Ксения Пятница, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета Середино-Будского городского территориального совета.

Сейчас в обществе остается немало людей, в основном это пенсионеры.

"Помощь, конечно, нам нужна. Люди живут сейчас благодаря ей", – говорит Елена, жительница села Каменка.

В каждом продуктовом наборе то, что нужно в первую очередь: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С начала 2024 года Фонд передал Сумской области более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.