Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненого шахтера из Торецка

Шахтер Виталий Сидоров из Торецка возвращался из ночной смены домой. По дороге он попал в эпицентр ракетных обстрелов и получил тяжелые ранения. Фонд Рината Ахметова помог Виталию, обеспечив финансирование лекарств, необходимых, чтобы он снова мог ходить.

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"Надо поправляться, другого выбора нет. Пока на ногу нельзя наступать, но надеюсь на лучшее. Врач сказал, не знает, буду ли танцевать, но ходить буду точно. Спасибо очень за помощь", – говорит Виталий.

После взрыва случайный прохожий дал ему резину с велосипеда, она сработала как турникет. В больницу Виталия доставили волонтеры. Позади у мужчины 7 операций и осложнения.

"Информацию о фонде я нашла в Интернете. Мы очень благодарны за помощь, потому что сами мы бы не справились. Сейчас сын уже идет на поправку, поэтому я верю, что все будет хорошо, самое страшное осталось позади", – отмечает мать Виталия Галина.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

История Виталия вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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