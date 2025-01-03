Фонд Рината Ахметова помог 9-летнему Владимиру услышать дождь и найти друзей

Владимиру из Харькова сейчас 9 лет. Фонд познакомился с ним в 2022 году.

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Первые звуки, которые Володя идентифицировал, когда впервые вышел в аппаратах на улицу – как шуршат листья, капает дождь и поют птички.

"Для меня это было удивительно. Я не знал, что это можно услышать – считал, что дождь ни одного звука не дает. и мир, я хочу их изучать", – делится своими наблюдениями Владимир.

Мальчик вспоминает, что до семи лет, пока не получил слуховые аппараты, плохо разбирал слова и постоянно просил все повторить.

"Теперь Володя идет в ногу со всеми детьми в учебном процессе и чувствует себя увереннее. Сейчас у него много кружков и друзей", – рассказывает мама Владимира Наталья.

Изменения положительно сказались и на ее жизни: оглядываясь назад, женщина отдает себе отчет, в каком напряжении находилась сама, постоянно волнуясь за ребенка. Теперь сын самостоятельнее, а она гораздо спокойнее.

"Помощь, полученная вовремя – неоценима. Со слуховыми аппаратами начался новый этап в нашей жизни. Я очень благодарна Фонду, что мы стали частью одной из программ, и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такой Фонд есть и делает много полезных дел", – подчеркивает Наталья.

Смотрите видео с участием Владимира на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. 230 детей.

Кроме проекта "Теперь я слышу", программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых отобрала российская агрессия.

Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, отдыхают в "Блогере Кемпи", а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. Помощь, которая дарит завтра.