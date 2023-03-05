Фонд Рината Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения

С начала войны, продолжающейся более девяти лет, Фонд Рината Ахметова направил все усилия на гуманитарную помощь людям — в частности, обеспечивая их необходимыми лекарственными средствами и препаратами. За это время Фонд передал около 800 тысяч единиц медикаментов как медицинским учреждениям страны, так и населению.

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Начиная с 2014 года, когда российская агрессия распространилась на восток Украины, Фонд системно помогал нуждающимся людям, доставляя самое необходимое лекарство вдоль всей линии столкновения. Начало полномасштабного вторжения ознаменовало новый этап и масштаб поддержки.

В первые дни марта 2022 года, когда больницы остро нуждались в донорской крови, Фонд Рината Ахметова закупил и передал Министерству здравоохранения Украины 63 тысячи гемоконтейнеров, предназначенных для забора, фильтрации и хранения крови.

На днях в координации из Минздрава больницы Киева получили первые 100 тысяч единиц медикаментов от Фонда: антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и т.д.

Кроме того, гуманитарные грузы с жизненно необходимыми медикаментами были направлены в медучреждения Донетчины и Запорожья, которые крайне остро нуждались в этом.

За этот период лекарственные средства и препараты от Фонда получили медицинские учреждения в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Помощь от Фонда продолжается и оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.