Фонд Рината Ахметова отправил в Полтаву гуммопомощь для переселенцев из Бахмута

Тысяча наборов с самыми необходимыми пищевыми продуктами отправлена в Полтаву. Помощь от Фонда Рината Ахметова предназначена для тех людей, которые вынужденно эвакуировались из Бахмутской громады и теперь проживают в Полтаве.

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В каждом наборе – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная помощь, которая является необходимой составляющей для поддержки внутренне перемещенных лиц.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.