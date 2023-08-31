Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысяч проднаборов для переселенцев из Луганщины в Днепре

В Днепр направляются грузовики с продовольственной помощью от Фонда Рината Ахметова. На борту – 4 тысячи наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

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Выдачи будут проходить в гуманитарном хабе действующего в городе Лисичанской территориальной общины. Продуктовые наборы получат переселенцы из Лисичанска и других городов Луганской области, которые обращаются к этому хабу за помощью.

В каждом наборе – питательные продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней"