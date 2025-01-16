Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи проднаборов для семей с детьми в прифронтовой Славянск

Славянск каждый день страдает от вражеской артиллерии и авиабомб. Несмотря на высокую опасность, бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли в город 2 тысяч продуктовых наборов. Помощь получают семьи с детьми. В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

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С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.