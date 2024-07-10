Фонд Рината Ахметова опубликовал обновленные анкеты детей-сирот, ожидающих новых семей

Вернувшись из экспедиций интернатными учреждениями Украины, команда программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" опубликовала новые анкеты детей-сирот, которым очень нужна семья. Опыт такой работы у Фонда Рината Ахметова велик – благодаря программе уже более 10 тысяч детей нашли новые семьи. Для обновления анкет и создания видеосюжетов о детях команда побывала в Житомире и Черниговской области.

Видео дня

Новые видео о мальчиках и девушках, ожидающих счастья в любящей семье, уже доступны на ресурсах Фонда Рината Ахметова:

– YouTube

– Facebook "Сиротству – нет!"

– Вскоре – на сайте Фонда

"Дети должны расти в счастливых, любящих семьях. Жить в безопасности, получать качественное образование и способствовать будущему восстановлению и расцвету нашего государства", – подчеркнула Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Когда началась полномасштабная война, обновить анкеты сирот стало невозможно. Но команда программы "Сиротству – нет!" смогла преодолеть препятствия и в прошлом одна из первых в стране возобновила работу по созданию видеоанкет для детей. Фонд и дальше будет искать возможности для продолжения такой работы.

"Обновление данных – это очень важно. Детям нужна любовь родителей и семейный уют. Очень хочется, чтобы каждый ребенок рос в семье, где о нем будут заботиться и любить", – подчеркнула Валентина Проценко, директор КЗ "Удайцовский учебно-реабилитационный центр".

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины. В частности это медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическая и физическая реабилитация, возможность отдыхать, развиваться и реализовать свою мечту.