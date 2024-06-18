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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате обстрела Полтавщины 17 июня
Враг каждый день терроризирует мирных жителей Украины, нанося ранения и разрушения. Вчера, 17 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Полтавской громаде. Повреждены многоквартирные дома и учебные заведения. Более двух десятков человек получили ранения, среди них есть дети.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:
– лечение;
– реабилитацию;
– психологическую помощь.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).
С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.