Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате обстрела Полтавщины 17 июня

Враг каждый день терроризирует мирных жителей Украины, нанося ранения и разрушения. Вчера, 17 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Полтавской громаде. Повреждены многоквартирные дома и учебные заведения. Более двух десятков человек получили ранения, среди них есть дети.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.