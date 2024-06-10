Фонд Рината Ахметова обустроит новое жилье в Днепре для более 200 семей из Мариуполя

Год назад был запущен проект временного жилья "ЯМариуполь. Жилье" для мариупольцев, вынужденно проживающих в других городах страны. Тогда первое модернизированное здание-общежитие в Днепре приняло 35 семей. В еще одной обновленной днепровской многоэтажке этим летом поселятся еще 202 семьи. Фонд Рината Ахметова является главным украинским донором этого проекта.

"Для Фонда очень естественно помогать именно с просторами общественного пользования: мы всегда брали на себя спортивные, детские площадки, детские комнаты, коворкинги, библиотеки – то, что помогает горожанам строить новые связи. Очень важно, чтобы люди друг друга поддерживали, оставить этот дух Мариупольского сообщества, создать комфортное пространство, место для пересечения", – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Фонд Рината Ахметова обустроил в общежитиях детские комнаты, комнаты отдыха, коворкинги, коридоры и холлы; предоставил компьютерную технику, бытовую технику для прачечных и кухонь; обеспечил детские товары и игрушки, а также книги для мини-библиотеки – среди которых 148 книг харьковского издательства Vivat. При поддержке Фонда возле общежития будет обустроена детская площадка. Заявки от семей собирает Мариупольский городской совет.

"Я хочу поблагодарить Фонд за системную работу, начиная с 2014 года. Уже одиннадцатый год идет война, и полномасштабное вторжение влияет на ситуацию, но Фонд работает. Спасибо Ринату Ахметову и Фонду за поддержку нашего общества", – говорит Вадим Бойко, городской голова Мариуполя.

В дома заселяются самые незащищенные мариупольские семьи. Дома здесь оснащены всем самым необходимым. В планах на ближайший год – по меньшей мере, еще три общежития в городах страны.

"Для людей, уехавших из Мариуполя, важно иметь что-то свое, личное... Фонд Рината Ахметова приобщился очень хорошо: техника, холодильники, стиральные машины, компьютеры, все зоны отдыха", – рассказала Светлана Карташова, директор социального общежития.

Проект осуществляется благодаря поддержке Правительства Франции и Международной организации по миграции.

Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку переселенцам из Мариуполя по всей Украине: передает наборы с продуктами питания и гигиеническими средствами, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники с подарками для детей. С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Поддержка и сотрудничество продолжаются. Следите за новостями о помощи.