Фонд Порошенко передал три кислородных концентратора медучреждению на Киевщине

Бородянская амбулатория общей практики семейной медицины в Киевской области получила 3 кислородных концентратора от благотворительного Фонда Порошенко.

Об этом в Facebook сообщила депутат Киевского областного совета от "Европейской Солидарности" Галина Ерко.

"Бородянщина получила три кислородных концентратора. Проблему заболеваемости COVID Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений нуждается в улучшении, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь", – написала Ерко.

В медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрела установку кислородных концентраторов, объяснили медики. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

"Обращаются больные, которые даже не имеют деклараций. Бывает такое, что привозят из сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного", – рассказывает заведующая отделением Бородянского АОПСМ Нина Шнайдер.

"Кислородные концентраторы – очень существенная помощь для нашего заведения. Аппараты будут задействованы в первую очередь для спасения тех, кто болеет СOVID-19, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо Фонду Петра Порошенко за поддержку и помощь в это непростое время", – заявил главный врач Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Бовсуновский.

Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильные и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

Депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова поблагодарила врачей за тяжелый труд в условиях пандемии и заметила, что это не последние кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, которые получат медицинские амбулатории Киевщины.

"Еще поступило много заявлений от главных врачей Центров первичной медицинской помощи Киевщины, и у них есть надежда получить эти кислородные концентраторы, к сожалению, не от государства, а от благотворителей", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта Киевскую область отнесли к "красной" зоне. На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение трех дней превысил 20%, а уровень госпитализации превысил 70%.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов была отправлена в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн гривен.