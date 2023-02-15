Фонд Порошенко и ROSHEN за год направили в поддержку ВСУ 1,79 млрд грн

По состоянию на 1 февраля 2023 года Благотворительный Фонд Порошенко и компания ROSHEN, начиная с 24 февраля 2022 года, направили в поддержку Вооруженных Сил Украины 1.790.000.000 гривен, или 55 миллионов долларов США (с учетом курса на время платежей).

Видео дня

Об этом сообщил Фонд Порошенко в Facebook.

За эти средства в начале агрессии были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), турникеты, натовские аптечки, пикапы, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов), горючее, средства для строительства фортификационных сооружений. А позже – грузовики, бронемашины и тягачи, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, сотни цифровых радиостанций, старлинки, более 50 тысяч комплектов военной зимней одежды, системы очистки воды. Большой популярностью в армии пользуются наши мобильные бани.

С первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину Петр Порошенко вместе с командой взял шефство над созданием батальонов территориальной обороны Киева и Киевской области. Эти подразделения одними из первых спасали людей из Ирпеня и Бучи, вывозя их во время обстрелов в том числе и на инкассаторских машинах. Всего было эвакуировано около 20 тысяч человек. Сегодня эти боевые части защищают нашу землю на юге и востоке Украины.

На фронт передали более 100 полноприводных пикапов для ВСУ. А также 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск.

В Великобритании для нужд украинской армии куплено более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин "Spartan", два танковых тягача Oshkosh.

Более 350 беспилотников Autel переданы в ВСУ. А также реализуется большой контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек").

Для нужд парамедиков батальона "Госпитальеры" куплен беспилотный робот THeMIS для эвакуации раненых с поля боя.

В то же время следует отметить, что многие благотворительные проекты пока не подлежат разглашению из-за угрозы жизни людей.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело Громад", которые отдельно собрали на нужды войска 312.098.014 гривен, или 8,67 миллиона долларов США (с учетом курса на время платежей).

Общая сумма, направленная Фондом Порошенко совместно с волонтерами на помощь ВСУ, составила 2 миллиарда 102 миллиона гривен, или 63,67 миллиона долларов США.

Военное снаряжение и гуманитарная помощь от Фонда Порошенко и волонтеров регулярно поступают в Краматорск, Славянск, Бахмут, Херсон, Николаев, Вознесенск, Днепр, Харьков, а раньше в Чернигов, Ирпень, Бучу, Андреевку, Бородянку, Чернобыль.

Всего с начала российского нападения на Украину (в 2014 году) Петр Порошенко и его компании потратили на благотворительность около 4 миллиарда гривен.

В планах много новых проектов, которые удивят врага.