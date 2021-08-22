Фонд помощи ветеранам в Украине: как он будет работать и откуда возьмут деньги

Созданный в Украине ветеранский фонд должен расширить возможности финансирования ветеранских программ. Также он будет помогать в реабилитации ветеранов, предоставляя им медпомощь.

Об этом в эфире "Украина 24" сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Чиновник отметила, что "денег никогда не бывает достаточно".

Министр рассказала, что фонд ветеранов будет на гарантиях государства привлекать международную донорскую помощь. Также будут помогать ветеранам в предпринимательской сфере и развивать общественные активности.

"Психологическая реабилитация, медицинское обеспечение, обеспечение жильем и другие привилегии или льготы, которые получают наши ветераны", – добавила Лапутина.

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14 июля Кабинет министров Украины на заседании поддержал создание Украинской ветеранского фонда. Это бюджетное учреждение в сфере управления Министерства по делам ветеранов, которое должно заработать уже с 1 января 2022 года.

Добавим, что с начала российско-украинского конфликта на Донбассе участниками боевых действий стали 407 тысяч граждан нашего государства. Большинство этих людей продолжает защищать территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров пересмотрел порядки обеспечения жильем некоторых категорий граждан. Речь идет о лицах, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и членов их семей, а также об участниках Революции Достоинства и членов их семей.