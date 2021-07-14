Кабмин создал Украинский ветеранский фонд

Члены Кабинета министров Украины на заседании 14 июля поддержали создание Украинской ветеранского фонда. Это бюджетное учреждение в сфере управления Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ветеранский фонд должен заработать с 2022 года, для этого из государственного бюджета будет направлено 3 млн грн.

Новосозданное учреждение поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности.

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Фонд также будет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в том числе – за счет грантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святогорске Донецкой области завершают строительство нового корпуса отделения физической и реабилитационной медицины, где будут оказывать специализированную помощь ветеранам и участникам войны.

В новом реабилитационном корпусе, который станет частью КНП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорск", будут работать реабилитологи, массажисты и психологи. Центр сможет одновременно принимать 180 бойцов.