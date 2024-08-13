Фонд Кока-Кола и Украинский Красный Крест оказали поддержку сельским домохозяйствам Харьковщины и Херсонщины

Фонд Кока-Кола выделил 300 тыс. долларов США в помощь наиболее пострадавшим сельскохозяйственным домохозяйствам в Харьковской и Херсонской областях. Программу реализовал Украинский Красный Крест.

Украинский Красный Крест при финансовой помощи Фонда Кока-Кола реализовал программу поддержки для сельскохозяйственных домохозяйств, подвергшихся негативному влиянию войны. Участники проекта получили натуральную и целевую денежную помощь, чтобы восстановить свою сельскохозяйственную деятельность.

Для участия в проекте и получения грантовой поддержки отобрали домохозяйства, частично поврежденные или полностью разрушенные в результате войны в Украине и имеющие, по крайней мере, одного трудоспособного члена семьи в возрасте от 18 до 65 лет, а также домохозяйства, которые не менее одного года имеют в собственности земельный участок, пригодный для сельскохозяйственной деятельности. В первую очередь рассматривались домохозяйства с наибольшим количеством критериев уязвимости – в состав которых входят лица старше 65 лет, лица с инвалидностью I и/или II группы, двое или более несовершеннолетних детей, малообеспеченные семьи, а также осуществляющие уход за детьми-сиротами.

Цель программы – помощь в восстановлении ведения сельскохозяйственной деятельности, которая в большинстве случаев является основным источником дохода семей. Домохозяйства, отобранные для участия в программе, получили от Украинского Красного Креста поликарбонатные теплицы или мотоблоки с дополнительным навесным оборудованием.

"В течение двух прошлых лет Фонд Кока-Кола активно поддерживает украинцев. Мы понимаем, что поддержка и развитие экономики страны в такие трудные времена – особенно важна. Мы понимаем, что людям необходимо оказывать такую помощь, благодаря которой они смогут содержать и развивать свои домохозяйства, кормить семьи, зарабатывать на поддержку жизнедеятельности, развивая тем самым свои местности и прилегающие территории.

Программа Фонда Кока-Кола помогла жителям Харьковской области (Чугуевский район, Малиновская громада, с. Мосьпаново, с. Старая Гнилица; Чкаловская громада, с. Граково) и Херсонщины (Бериславский район, Великоалександровская громада, с. Первомайское, с. Белая Криница) с. Карьерное) вернуться к работе.

"Украинский Красный Крест уже не впервые реализует подобные программы в громадах, наиболее пострадавших от войны. Мы стремимся внедрять долгосрочные проекты, направленные на поддержку людей, которые хотят восстановить свое хозяйство, работать и развиваться", – комментирует Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.

Домохозяйства, успешно и продуктивно использовавшие предоставленное сельскохозяйственное оборудование, также получили дополнительную денежную помощь для закупки необходимых расходных материалов, например, семян и защитных сеток для теплиц.

Фонд Кока-Кола в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом реализует проекты, имеющие значительное социальное влияние. Помощь украинским домохозяйствам – это не только поддержка оказавшихся в сложной ситуации украинских семей, но и развитие сельского хозяйства и вклад в будущее экономики страны.

На реализацию программы Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов США. В целом, начиная с 24 февраля 2022 года, система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались обеспечить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долларов США. В рамках этой программы Фонд уже направил 300 тыс. долларов на обеспечение жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей доступом к чистой питьевой воде. Реализацию проектов осуществляет Украинский Красный Крест. Среди них – новая артезианская скважина, обустроенная в селе Чернобаевка в Херсонской области. Этот проект также направлен на поддержку сельского хозяйства, ведь именно этот вид деятельности – основной источник дохода для большинства жителей южных областей, который невозможно развивать без безопасного водоснабжения.