Фонд Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом построили новую артезианскую скважину в Чернобаевке

Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов США, чтобы помочь обеспечить жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей доступом к чистой питьевой воде. Реализацию проектов осуществляет Украинский Красный Крест.

Среди них – новая артезианская скважина, обустроенная в селе Чернобаевка в Херсонской области. Этот населенный пункт с начала большой войны не сходил со страниц СМИ, а после подрыва дамбы Каховской ГЭС попал в катастрофическую ситуацию с пресной водой – высохла местная река, а оставшиеся артезианские скважины не способны обеспечить жителей питьевой водой.

Проблему решили подвозом бутилированной воды из Херсона и Николаева. Но эта временная мера не может решить проблему глобально. Ситуация также осложняется из-за постоянных обстрелов села с левого берега Днепра, что делает путь к Чернобаевке опасным.

Фонд Кока-Кола отмечает, что своей миссией видит оказание поддержки организациям, которые борются с глобальными вызовами человечества и осуществляют значительные и постоянные улучшения.

"Наши благотворительные взносы направлены на обеспечение непрерывного доступа к питьевой воде, противодействие глобальному изменению климата и стихийным бедствиям, развитие циркулярной экономики и расширение экономических возможностей, а также решение проблем, стоящих перед громадами", – подчеркивают в Фонде Кока-Кола.

Именно поэтому Фонд Кока-Кола и Украинский Красный Крест объединили усилия для того, чтобы помочь разрешить гуманитарный кризис в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС громадах. В рамках грантовой программы Фонд Кока-Кола профинансировал строительство новой артезианской скважины в Чернобаевке.

В рамках проекта организации реализуют мероприятия по восстановлению и усовершенствованию оборудования, что обеспечит питьевой водой не только Чернобаевскую громаду, но и жителей других населенных пунктов в ряде областей Украины.

"Доступ к чистой питьевой воде жизненно важен для здоровья и благосостояния населения. Мы поддерживаем усилия Украинского Красного Креста по улучшению доступа к питьевой воде для пострадавших громад, которые испытывают ее недостаток. Обеспечение устойчивого доступа к питьевой воде остается ведущим направлением нашей работы", – отмечает Карлос Пагоага, президент Фонда Кока-Кола.

Кроме того, обеспечение устойчивого доступа к воде также оказывает большое экологическое влияние – обустройство артезианских скважин способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Это также помогает хранить водные ресурсы для будущих поколений.

В Украинском Красном Кресте также подчеркивают, что начиная с июня 2023 года проблема дефицита воды особенно остро ощущается в регионах, которые зависели от Каховского водохранилища.

"Украинский Красный Крест сегодня работает в тесной координации с государственным сектором, в частности с органами местной власти в регионах, поэтому знаем потребности в областях. Более того, мы постоянно реагируем на обращения от территориальных громад по всей стране. До сих пор, к сожалению, во многих населенных пунктах Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей недостаточно воды. Для нас важно поддержать людей и предоставить им возможность доступа к питьевой воде. Поэтому реализация именно этого проекта – приоритет в нашей деятельности", – говорит Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.

Кроме того, эти инициативы Фонда Кока-Кола и Украинского Красного Креста имеют значительное социальное влияние. К примеру, обеспечение доступа к чистой питьевой воде не только улучшает здоровье населения, но и способствует экономическому развитию региона. Чистое и безопасное водоснабжение является ключевым фактором стабильного развития сельского хозяйства, которое является основным источником дохода для многих жителей южных областей Украины.

На реализацию программы Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов США. В целом начиная с 24 февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались обеспечить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долларов США. С момента своего основания, в 1984 году, Фонд Кока-Кола, выполняя свои обязательства по укреплению общин во всем мире, передал грантовые средства в размере более 1,5 млрд долларов США.