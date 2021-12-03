Фонд Бориса Колесникова присоединился к благотворительной акции 'Подарок под елку'

Декабрь – месяц, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые, это время исполнения желаний, новогодних чудес и подарков. Традиционно в декабре Фонд Бориса Колесникова инициирует проведение предновогодних акций, призванных поддержать школьников, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, ребят из многодетных семей, детских домов и домов семейного типа Донецкой области.

И уже традиционно, восьмой год подряд, благотворители порадуют сладкими подарками 67 000 детей и 7 100 педагогов региона.

3 декабря Национальная платформа "Женщины за Мир" объявила сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для детей Украины в рамках благотворительной акции "Подарок под елку". Фонд Бориса Колесникова первым откликнулся на призыв и передал 2 000 сладких подарков для детей Донецкой и Луганской областей. В канун новогодних праздников участницы гуманитарной миссии вместе с благотворителями передадут сладости ребятишкам, проживающим в прифронтовой зоне.

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"Уже 13 лет мой Фонд оказывает всестороннюю поддержку Донбассу. Начиная с 2014 года, мы проводим ряд благотворительных проектов для молодежи региона: открываем бесплатные профучреждения, оснащаем учебные заведения, проводим образовательные, социальные и спортивные мероприятия, устраиваем познавательные экскурсии по Украине, поощряем талантливых детей поездками за рубеж, развиваем детскую досуговую инфраструктуру, а также радуем подарками в День знаний и День Николая. Фонд делает все возможное, чтобы жизнь ребятишек была наполнена комфортом и добротой. В предновогодние дни сотни тысяч детей с особым трепетом ждут гостей, поздравлений и подарков. Поэтому Фонд с "Женщинами за Мир" подарят им частичку тепла, заботы, любви и передадут сладкие презенты", – говорит Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

"Каждый год, накануне новогодних праздников, вместе с женщинами Украины, мы собираем помощь детям Донбасса. Но в результате пандемии covid-19 и вызванного им кризиса сейчас в поддержке нуждаются миллионы семей с детьми во всех регионах страны. Особенно сложная ситуация на Донбассе – из 3,4 миллиона человек, которые в этом году нуждаются в гуманитарной помощи, около 2 миллионов – это женщины и дети. Эти катастрофические цифры и совершенно неутешительные прогнозы мотивируют женщин нашей страны объединяться и действовать, чтобы поздравить с наступающими праздниками как можно больше детей. Как и в предыдущие годы, наша постоянно действующая гуманитарная миссия будет работать в прифронтовой зоне Донбасса, и мы очень благодарны нашему партнеру – Фонду Бориса Викторовича, который первым откликнулся на нашу инициативу", – добавляет Наталья Королевская, народный депутат, инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир".

Напомним, Фонд Бориса Колесникова за восемь лет существования детской акции, посвященной Дню Николая, поздравил около 600 000 детей Донецкой области. Мероприятие проходит при поддержке ХК "Донбасс", звезд-хоккеистов донецкого клуба.