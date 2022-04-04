Фонд Ахметова привез в Запорожье очередную партию продуктов для переселенцев

Очередная партия продуктовых наборов поступила в Запорожье. Их Фонд Рината Ахметова направил в Зеленый центр Метинвест Запорожья.

Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных мариупольцев. Всего Фонд уже передал более 5 тысяч продуктовых наборов для эвакуированных людей из Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, вынужденные переселенцы ежедневно продолжают получать психологическую поддержку Фонда. Со взрослыми и детьми работают высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта. Их задача – оказать экстренную психологическую помощь людям, только что выбравшимся из горячих точек.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.