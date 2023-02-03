Фонд Ахметова передал слуховые аппараты семимесячному Кириллу из Харькова

Маленький Кирилл недавно стал участником проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" - семимесячный мальчик получил от Фонда Рината Ахметова высокочувствительные слуховые аппараты.

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Подозрения по поводу проблем со слухом у малыша появились у врачей еще в роддоме Харькова, где родился Кирилл. Пройти повторное обследование удалось в Днепре, куда семья переехала из-за постоянных обстрелов родного города.

Тогда врачи диагностировали у Кирилла двустороннюю сенсоневральную тугоухость. Услышать окружающий мир детям с потерей слуха помогают современные сверхчувствительные слуховые аппараты.

На призыв семьи переселенцев о помощи откликнулся Фонд Рината Ахметова. Благодаря слуховым аппаратам, которые передал Фонд, теперь Кирилл воспринимает разнообразные звуки и впоследствии научится говорить и познавать мир, ни в чем не уступая своим сверстникам.

"Большое спасибо лично Ринату Леонидовичу за то, что помог нам в этой сложной ситуации", - поблагодарил папа Кирилла.

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему более 200 мальчиков и девочек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей