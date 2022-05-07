Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов временно оккупированному Мангушу

Фонд Рината Ахметова с помощью волонтеров передал партию продуктовых наборов к временно оккупированного поселка Мангуш, который неподалеку Мариуполя.

В состав наборы вошли продукты первой необходимости: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд уже передал жителям Донецкой области более 49 тысяч наборов с продуктами питания.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.