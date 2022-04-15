Фонд Ахметова доставил в Киев 34,5 тысяч продуктовых наборов

Более 50 дней полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова помогает Украине и украинцам выжить: направляет гуманитарную помощь для тех, кто в ней нуждается.

Так 34,5 тысяч продуктовых наборов за 50 дней войны Фонд Рината Ахметова передал для жителей Киева и области.

"Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают победить", – сказал Ринат Ахметов.

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Из 34,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости 27 тысяч получили киевляне и вынужденные переселенцы из самых горячих точек, а 7,5 тысяч – жители населенных пунктов области, наиболее пострадавшие от войны, в том числе жители Ирпеня и Бучи. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.