Фокус на семье и переобучении: 'Метинвест' внедрит в Украине опыт США по работе с ветеранами

Основными особенностями американской системы по работе с ветеранами является создание сообществ для ветеранов и интеграция в мирную жизнь не только самих бывших военных, но и их семей. Также в США делают фокус на переобучении: более 60% американских военных овладевают новой профессией после окончания службы. Такие подходы в Украине будет внедрять и компания Метинвест.

Руководители всех производственных активов и управляющей компании Метинвест приняли участие в учебном туре в США по изучению ведущих мировых практик по работе с ветеранами войны. Выбор США обусловлен многолетней практикой внедрения ветеранских политик на всех уровнях, а программа была разработана вместе с America's Warrior Partnership.

С начала полномасштабного вторжения в ряды Сил обороны Украины мобилизовано более 9000 сотрудников Метинвеста. Более 500 ветеранов уже вернулись с войны и приступили к работе. Также Группа привлекает новых сотрудников — ветеранов ВСУ, ранее не работавших в компании. Поэтому построение ветеранской экосистемы и внедрение лучших мировых практик по работе с бывшими военными является главной задачей компании.

В рамках недельного тура топ-менеджеры компании познакомились с инициативой "Герои создают Америку", узнали о государственно-частном партнерстве для преодоления дефицита квалифицированных кадров и программы для семей ветеранов, изучали практики JP Morgan по инклюзивности во время трудоустройства ветеранов.

Особым событием для участников тура стало посещение современного комьюнити-центра для ветеранов и изучение опыта работы с бывшими военными в компаниях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman. В завершение учебы руководители Метинвест встретились с Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., бывшим заместителем секретаря Министерства по делам ветеранов США, и изучили подходы к психологическому и ментальному восстановлению ветеранов от общественных организаций Avalon Action Alliance и Cohen Veterans Network.

Проведенные встречи показали: экосистема работы Метинвест с бывшими военными в основных аспектах уже похожа на американские практики. Наибольшими направлениями работы компании станет физическая и психологическая реабилитация, ментальное здоровье и профессиональное обучение.

"Это был очень напряженный учебный тур, но очень полезный для каждого руководителя Метинвест. Привлечение опыта США позволило под другим углом взглянуть на долгосрочные потребности и задачи бизнеса с точки зрения интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и коллективы. Поглубже понять их потребности и формы самоорганизации. С этим опытом мы сможем усовершенствовать наши ветеранские программы с большим акцентом на переобучение и адаптацию к мирной жизни именно семей ветеранов. Также мы должны создать внутри компании экосистему, направленную на объединение, в которой рядом будут работать возвращающиеся с фронта герои и герои производства, которые продолжали работать, несмотря на ракетные обстрелы", — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвест Татьяна Петрук.