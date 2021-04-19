Україна разом із більшістю інших країн уже другий рік в умовах пандемії намагається боротися за здоров’я своїх громадян. Проте ізоляція, навіть часткова, несе за собою відповідальність щодо ментального здоров’я людини. За даними дослідження американського Університету Чепмена пандемія впливає не тільки на фізичне, а й на психічне здоров’я людей. З понад 4000 опитаних 61% респондентів помітили у себе високий рівень стресу, а 45% учасників опитування зазначили, що відчували пригнічення або безнадійність. До того ж люди стали їсти більше шкідливої їжі, втратили мотивацію до занять спортом, а серед розваг – перегляд телевізора на скролінг соціальних медіа випередив читання художньої літератури.

Як представник івент-індустрії, яка займається спортивними заходами – ми не можемо залишитись осторонь наявних даних. У 2020 році із 10 заходів відбувся лише 1, а кількість цьогорічних рейсерів поки не сягає запланованих. Адже більшість учасників, які є як професійними атлетами, так і любителями, просто не мають можливості якісно готувати своє тіло до випробувань. Інша частина зіткнулась із психологічним бар’єром, коли страх зараження під час контакту з іншими людьми передує бажанню контролювати своє фізичне здоров’я, що в першу чергу, впливає на самопочуття та імунітет людини.

Нині, велика кількість досліджень привели до переосмислення взаємозв'язку фізичної активності й стану імунітету. Відповідно до сучасної концепції, ризик захворіти на застуду або грип, так і ймовірність того, що хвороба буде проходити досить важко, знижується при тренуваннях помірної інтенсивності. Крім того, провідну роль у питанні зміцнення імунітету відіграє, як не дивно, свідоме ставлення до режиму. Це стосується як виконання фізичних вправ і повноцінного сну, так і вживання потрібної кількості вітамінів й мінералів, дотримуючись балансу "БЖВ". І якщо прийом їжі є ніби сформованою звичкою, то спорт у житті людини під час пандемії може займати останні позиції серед можливих пріоритетів.

Оскільки однією із місій Race Nation ми вважаємо посилення культури спорту в Україні, ми прийняли рішення дати можливість тренувати своє тіло під контролем професійного тренера, магістра в області фізичного здоров’я та спорту й головної судді наших змагань. Долучитися до тренувань може будь-хто у будь-якому куточку світу, маючи лише доступ до Інтернету.

Чому важливі такі ініціативи? Підтримка однодумців є рушійною силою у будь-якій справі. Особливо, підтримка набуває вагомого значення в умовах, коли людина втрачає можливість активно спілкуватися і бачити своїх рідних не через екран телефону. Попри те, що тренування проходять в режимі онлайн, відчуття того, що ти не один і про тебе піклуються – неоціненне.

В такий спосіб ми намагаємось привернути увагу людини до себе, до її самопочуття і, головне, дати їй розуміння, що у неї вірять і чекають її результатів. Така ініціатива мотивує залишатися соціальним, абстрагує від проблеми реального спілкування і допомагає людині підтримувати та покращувати своє фізичне і як результат – ментальне здоров’я. А для Race Nation – це шанс зберегти чинний формат заходів і продовжити залучати більшу кількість людей до спорту.

Хоча цьогорічні умови проведення спортивних масових заходів відрізняються кількістю обмежень та нововведень. До речі, багато спортивних організацій були змушені відмовитися від проведення своїх змагань через неможливість дотримання всіх норм. Але зусиллями команди 15 травня у Race Nation пройде перший захід 2021 року, який супроводжуватиметься наступними правилами:

при вході на локацію обов'язковий температурний скринінг,

вхід та перебування на локації у захисній масці,

на старті кожен з учасників повинен бути у захисній масці,

старт відбуватиметься хвилями по 10 осіб з різницею в 10-20 с,

дотримання соціальної дистанції на локації та у стартовому коридорі –1,5 м,

на фініші учасник зобов’язаний одягнути засіб індивідуального захисту – маску (надається),

рекомендовано відвідувати захід без запрошення глядачів.

Не дивлячись на жорсткі умови Race Nation не відмовилась від створення нових конструкцій-перешкод. Тож перший захід відбудеться на мототреку Пирогово з оновленою трасою у 3, 5 та 10 км. Крім того, було прийнято рішення зробити трасу для дітей, які як і дорослі знаходяться у стані невизначеності й потребують уваги. Як висновок, хочеться зазначити – лише об’єднуючи зусилля та реалізуючи різноманітні активності, ми зможемо дійсно допомогти нашому суспільству у прагненні зміцнити своє здоров’я, свій імунітет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.