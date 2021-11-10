Фирмы-мошенники обманывают украинских заробитчан, прикрываясь лицензиями – расследование

Журналисты-расследователи "Суспільного" обнаружили сразу несколько мошеннических фирм-посредников, предлагавших трудоустройство за границей. Они открыто работали на порталах по трудоустройству.

Как отмечается, легальную рабочую визу и рабочее место за границей можно было купить за 17 000 гривен – так обманули несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли выехать на работу за границу, говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О своем опыте рассказал заробитчанин, один из тех, кто потерял деньги, Виталий Ходоровский.

"Я начинаю набирать менеджера Ирину – телефон не отвечает. Я захожу на сайт Воркхаба – нет связи с сайтом. Я думаю, возможно, какие-то проблемы с интернетом – нет. Сайт исчез", – отметил он.

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"Государство никак не контролирует этот рынок. Система лицензирования, которая существует на сегодня в Украине, – это, конечно, бюрократическая преграда, которая не защищает обычных украинцев от мошенников. Не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что скажем откровенно, ее можно купить", – президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Людей, которые платили немалые деньги за трудоустройство за границей, успокаивало наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений. Но, как выяснилось, часть таких фирм работали по фиктивным документам. Другие имели действительные лицензии – то есть даже с помощью юристов украинцы не могли выявить мошеннических намерений – все выглядело вполне официально.

Эксперты объясняют: дело в том, что госучреждения не всегда проверяют фирмы, которым выдают лицензии на такой вид деятельности.