Филатов подписал соглашение с ЕБРР: еще 88 объектов Днепра ждет энергомодернизация

Городские власти Днепра продолжают реализацию амбициозной программы по энергомодернизации общественных зданий в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Этот проект, стартовавший задолго до полномасштабного вторжения РФ, сейчас охватывает десятки объектов в сфере образования и здравоохранения. По состоянию на июль 2025 года модернизация охватила почти две сотни учреждений в городе.

Видео дня

11 июля 2025 года, во время Конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме, мэр Днепра Борис Филатов подписал новые договоры в рамках третьего этапа проекта с ЕБРР. Этот этап предусматривает предоставление кредита объемом 25 миллионов евро, а также грантовой поддержки от Европейского Союза в размере 8 миллионов евро. То есть фактически эти 8 миллионов евро - подарок городу.

"Большинству из вас, наверное, не надо напоминать, что системное утепление фасадов Днепр начал еще до полномасштабного вторжения РФ, и несмотря на все продолжает его и сейчас. Потому что во время войны (в том числе и энергетической) это позволяет экономить более 40% потребления энергоресурсов", — отметил Филатов. Он также выразил благодарность партнерам из ЕБРР за поддержку не только Днепра, но и Украины в целом в непростые времена.

Партнерство с ЕБРР позволяет городу привлекать финансирование на выгодных условиях. В частности, предусмотрен льготный период в три года, в течение которого осуществляется непосредственная реализация энергоэффективных мероприятий. Благодаря этим мероприятиям учреждения значительно лучше удерживают тепло, что позволяет существенно уменьшить расходы на отопление. Сэкономленные средства направляются на возврат кредитных обязательств, что делает модель не только эффективной, но и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Первый этап проекта уже завершен: 80 зданий, преимущественно учебные заведения, были модернизированы за счет кредита в 10 миллионов евро и гранта в 2,5 миллиона евро. Результатом стала экономия более 36% энергоресурсов, что превысило первоначальные ожидания и позволило полностью покрывать кредитные выплаты.

В рамках второго этапа, который еще продолжается, модернизация охватила 98 бюджетных учреждений: школы, детские сады и медицинские учреждения. Этот этап финансируется за счет кредита в 25 миллионов евро и гранта в 9,5 миллиона евро. Уровень экономии энергоресурсов здесь превысил 40%, что опять же превысило запланированные показатели. Работы планируют завершить до 2026 года.

В 2025 году консультанты ЕБРР определили еще 88 объектов, которые войдут в третий этап. В перечень входят 41 общеобразовательное учебное заведение, 44 детских сада и 3 медицинских учреждения.

Подытоживая поездку в Рим, Филатов также упомянул о ряде дополнительных договоренностей, в частности, о возможном ремонте одной из городских больниц при финансовой поддержке Швейцарии и достройке станций метро в Днепре в соответствии с проектом, разработанным всемирно известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects.