Филатов и мэры других городов Украины потребовали от Кабмина вернуть долги за льготный проезд

Мэр Днепра Борис Филатом вместе с главами других городов Украины обратился к Кабинету министров с просьбой погасить долги перед общинами за перевозку льготников. Задолженность копится с 2016 года.

Об этом сообщает "Корреспондент". Как говорится в заявлении Ассоциации городов Украины, государство не выполняет обязательства по компенсации местным бюджетам средств за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

Как известно, в Днепре из-за недофинансирования и карантина были вынуждены установить проезд льготных категорий населения в общественном транспорте только с 10:00 до 15:00.

"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", – говорится в заявлении.

Ассоциация городов отмечает, что громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством.

"Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школ, аптек, больниц, продуктовых магазинов", – говорится в сообщении.

В связи с этим Ассоциация призывает кабмин погасить задолженность, иначе городским головам придется поднять цены на проезд.