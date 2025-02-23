'Тратят миллиарды!' В сети распространили громкий фейк об участии Oboz.TV, не работающего уже три года, в нацтелемарафоне

Российская пропаганда продолжает масштабную кампанию, направленную на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и раскол украинского общества, не брезгует враг и откровенными фейками. Один из таких фейков касается якобы присутствия в телемарафоне ОБОЗ-ТВ – проекта OBOZ.UA, прекратившего свое существование в начале полномасштабного вторжения.

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В частности, для создания фейка был использован фрагмент эфира с 2019 года при участии эксцентрической музыкальной группы "Хаммерман уничтожает вирусы". Откровенную ложь под "соусом" "на это тратят миллиарды гривен" распространил известный в Одессе "юрист-блогер" Тарас Никифорчук, деятельность которого, судя по контенту, направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины, а также военно-политического руководства страны, ранее он активно критиковал вакцинацию.

В своем видео Никифорчук продемонстрировал фрагмент выступления группы ХМЗ в эфире ОБОЗ-ТВ еще в 2019 году. При этом "юрист-адвокат", а по совместительству – блогер заверил, что выступление состоялось недавно в эфире телемарафона.

"А наконец, друзья, посмотрите небольшой отрывок из "шмарафона". Вот на это тратят миллиарды гривен", – заявил Никифорчук.

Далее аудитории "юриста-блогера" был предложен фрагмент выполнения группой в студии ОБОЗ-ТВ песни со словами "Верните Украине ядерную бомбу". Кадры из эфира почти шестилетней давности Никифорчук "актуализировал", поместив видео в статическую и довольно примитивную картинку с телевизором. При этом такими "мелочами", как дорисовка на видео "плашки" "Единых новостей" он себя не утруждал, оставив лишь оригинальное лого нашего телеканала – что немало говорит о том, как автор фейка оценивает уровень умственных способностей и способность к критическому мышлению у своей аудитории.

На "поделку" первыми обратили внимание музыканты "Хаммерман уничтожает вирусы", фрагмент выступления которого в эфире ОБОЗ-ТВ создатели фейка и использовали. Эта сумская группа, существующая с 1996 года, известна своими эксцентричными образами (время от времени музыканты выступают почти обнаженными), а также не менее эксцентричным, в значительной степени "нишевым" репертуаром.

Группа давно имеет достаточно широкий круг ярых поклонников, однако на людей, не знакомых с творчеством музыкантов, как правило производит неоднозначное впечатление – и именно это, очевидно, и обусловило выбор для создания фейка именно фрагмента эфира с ними.

Относительно ОБОЗ-ТВ, он не только не участвует в телемарафоне – наш телеканал вообще прекратил существование в начале полномасштабного вторжения, то есть три года назад. Об этом, в частности, в комментариях к посвященному фейку посту на Facebook-странице участника группы Олега Цукренко, напомнил шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар.

Другие пользователи соцсети в комментариях идентифицировали и распространителя фейка, назвав его "всем известным антиваксером и уклонистским адвокатом из Одессы, которого вообще "не видит" СБУ".

Тарас Никифорчук ведет канал в YouTube, в настоящее время насчитывает 975 тысяч подписчиков. Есть у него и свой канал в Telegram с почти 160 тысячами читателей. И то, что он распространяет на этих площадках – значительно серьезнее фейка об ОБОЗ-ТВ и "Хаммерман уничтожает вирусы", и явно заслуживает внимания со стороны компетентных органов.

Так, во время пандемии коронавируса Никифорчук, как выяснили журналисты издания "Бабель", призвал людей не вакцинироваться (причем делал это даже с больничной койки) и отрицал высокую смертность от коронавируса. После начала полномасштабного вторжения РФ он принялся разжигать ненависть и страх к ТЦК, сотрудники которых "стреляют в людей". Также он защищает подозреваемых в ряде преступлений нардепов Артема Дмитрука и Александра Дубинского и продвигает нарратив, что это украинская власть, а не Путин не хочет мира.

В своих видео, набирающих сотни тысяч просмотров, "юрист-блогер" извращает факты, а порой запускает откровенные выдумки, писал "Бабель". Делает он это в лучших традициях манипуляторов и пропагандистов: заголовки видеороликов на канале Никифорчука пестрят словами типа "ужас", "шок", "все кончено" и т.д. Особенно любит он использовать слово "катастрофа".

Среди тезисов, которые распространял Никифорчук – повторение кремлевских методик о якобы подписании украинской делегацией "стамбульских договоренностей", "готовности" Путина к миру, рассказы об "озверевших" сотрудниках ТЦК, которые "стреляют в толпу людей". А вот в коррупции в МСЭК он ничего плохого не видит, как и в бегстве военнообязанных из Украины.

При этом Никифорчук активно отказывал украинских мужчин от защиты родины, потому что в ВСУ, по его словам, их ждет только смерть или увечье.

В последнее время Никифорчук в своих видео рассказывает о "миротворческих" инициативах Трампа и смакует обвинения президента США в адрес Зеленского, а также уже, похоже, готовит почву для предстоящих выборов, утверждая, что голосуя за причастных к обороне Украины людей украинцы обеспечат продолжение войны.

Одно из его недавних видео посвящено "восстанию" украинцев против ТЦК: о том, что российские спецслужбы пытаются расшатать ситуацию внутри страны и создать картинку "массовых протестов" украинцев против власти и военных, на днях предостерегали в СБУ.

Кроме блогерской деятельности Никифорчук дает платные онлайн-консультации по избеганию мобилизации. По состоянию на ноябрь 2024 года за советы юриста нужно было выложить 2 тысячи гривен. Журналисты "Бабеля" приобрели такую консультацию – и убедились, что никаких эксклюзивных советов "клиенты" Никифорчука за эти деньги не получают: дело ограничивается советами игнорировать повестки, ничего не подписывать и убегать. А сам он фактически отрицает свои же публичные утверждения. В частности, по "зверствам" ТЦК.

"По тому поводу, что там будут как-то пытать, избивать, я не знаю… Я об этом немного слышал, чтобы такое было. Что-то там у кого-то бывает, это мы видим из СМИ наших. Но так, чтобы мне кто-то прямо рассказывал, что его схватили, в ТЦК притащили и начали там мотузить, этого можно не бояться", – цитировали журналисты слова Никифорчука во время частной консультации.

Напомним, 21 февраля в Службе безопасности Украины предостерегли украинцев о том, что Россия активизировала информационные диверсии. Вражеские спецслужбы всеми возможными средствами пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. Российские информационно-психологические операции направлены на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений, для этого задействованы ботофермы, особенно россияне работают через Тик-Ток и Telegram. Также они предлагают украинцам деньги за участие в фейковых "протестах".

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