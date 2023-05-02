Favbet стал партнером проекта журналиста Денисова 'Футбол 2.0'

Favbet стал партнером группы YouTube-каналов "Футбол 2.0" журналиста Александра Денисова, говорится в сообщении компании.

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"Для Favbet важно находиться внутри игры: внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым предоставляет возможность делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола", – убежден СОO Favbet Михаил Труба.

Эксклюзивное партнерство с Александром Денисовым и его медиа рассчитано на три года. Цель сотрудничества – поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube-контента.

Александр Денисов – заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий. Основал крупнейшую группу YouTube-каналов "Футбол 2.0" – платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут для себя интересные форматы.

"Партнерство "Футбол 2.0" и Favbet – это очень хорошая новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели – качественный спортивный контент на украинском языке на YouTube. А это означает, в частности, еще больше новых программ, одна из которых выйдет уже скоро. Поэтому ожидайте премьеру еще одного YouTube-канала из нашей группы!" – делится мыслями Денисов.