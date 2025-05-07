Favbet Foundation присоединился к проекту по обеспечению автомобилями ветеранов с инвалидностью

Favbet Foundation первым присоединился к проекту "Украинской правды" по обеспечению автомобилями ветеранов с инвалидностью

При поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation ветераны с инвалидностью получили первые специализированные автомобили в рамках специального проекта "Украинской правды". Автомобили модернизированы в соответствии с особыми потребностями ветеранов, чтобы обеспечить им комфортное передвижение и поддержку в обиходе.

Проект, инициированный "Украинской правдой", призван помочь ветеранам, получившим тяжелые травмы вследствие боевых действий, вернуться к активной жизни.

Организаторы отмечают, что модернизированные автомобили станут важным шагом для повышения мобильности и социальной интеграции защитников.

"Мы гордимся тем, что стали первыми, кто поддержал эту важную инициативу. Обеспечение ветеранов специализированными автомобилями – это не только о физической мобильности, но и о достоинстве, независимости и возможности жить полноценной жизнью. Вместе мы сможем сделать значительно больше для наших героев", – заявил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Организаторы проекта – журналисты "Украинской правды" – обращаются к ответственному бизнесу и благотворительным организациям с призывом приобщиться к инициативе. Каждый вклад поможет обеспечить ветеранов необходимой поддержкой и продемонстрировать солидарность украинского общества с теми, кто отдал свое здоровье за свободу страны.

Favbet Foundation уже длительное время поддерживает украинских защитников и гражданских, пострадавших от войны, реализуя проекты в сфере образования, спорта и гуманитарной помощи. Содействие проекту "Украинской правды" стало очередным шагом фонда в деле поддержки ветеранского сообщества.