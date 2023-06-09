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Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Глеб Иванов
Общество
1 минута
564
Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.

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Об этом Фонд сообщил на своей и интернет-странице.

Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания на востоке страны.

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.