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Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.
Об этом Фонд сообщил на своей и интернет-странице.
Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания на востоке страны.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.