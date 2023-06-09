Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.

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Об этом Фонд сообщил на своей и интернет-странице.

Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задания на востоке страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.