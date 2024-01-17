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Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще два внедорожника Mitsubishi L200

Глеб Иванов
Общество
1 минута
231
Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще два внедорожника Mitsubishi L200

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два внедорожника повышенной проходимости Mitsubishi L200.

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Об этом говорится в сообщении фонда Favbet Foundation.

Автомобили уже работают в военных подразделениях на востоке Украины и помогают выполнять боевые задания.

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт еще два внедорожника Mitsubishi L200

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн. грн.