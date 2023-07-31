Favbet Foundation отправил на фронт механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из механизированных батальонов Вооруженных сил Украины очередной внедорожник Nissan.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Автомобиль сейчас работает на передовой, спасая жизнь украинских военнослужащих. В частности, автомобиль уже помог эвакуировать раненых бойцов из зоны боевых действий.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.